Полицию Запорожской области возглавил днепрянин Олег Золотоноша (фото)
Полицейский работал на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также был первым проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел
Сегодня, 18 января, в Запорожье представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олега Золотоношу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Олег Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в августе 1998 года. После окончания академии МВД Украины в июне 2005 года продолжил службу на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
С июня 2014 года по ноябрь 2015 – начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области. С декабря 2015 по 2016 год – первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.
Фото: полиция
Во время выступления новый руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша рассказал, что понимает возложенную на него ответственность. Основной задачей является для него и должна быть для его подчиненных защита населения и обеспечение правопорядка.
Также начальник ГУНП отметил, что одним из приоритетов для него является то, чтобы сотрудники полиции строго придерживались буквы закона.
Напомним, 24 октября прошлого года и.о. начальника ГУНП в Запорожской области Виктор Ольховский сообщил о своей отставке по собственному желанию. На этой должности он находился с марта 2014 года.
Вы сейчас просматриваете новость "Полицию Запорожской области возглавил днепрянин Олег Золотоноша (фото)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии