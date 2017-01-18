Полицию Запорожской области возглавил днепрянин Олег Золотоноша (фото)

Полицейский работал на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также был первым проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Сегодня, 18 января, в Запорожье представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олега Золотоношу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Олег Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в августе 1998 года. После окончания академии МВД Украины в июне 2005 года продолжил службу на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

С июня 2014 года по ноябрь 2015 – начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области. С декабря 2015 по 2016 год – первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.

Фото: полиция

Во время выступления новый руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша рассказал, что понимает возложенную на него ответственность. Основной задачей является для него и должна быть для его подчиненных защита населения и обеспечение правопорядка.

Также начальник ГУНП отметил, что одним из приоритетов для него является то, чтобы сотрудники полиции строго придерживались буквы закона.

Напомним, 24 октября прошлого года и.о. начальника ГУНП в Запорожской области Виктор Ольховский сообщил о своей отставке по собственному желанию. На этой должности он находился с марта 2014 года.