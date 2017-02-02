Полковника ГСЧС поймали на взятке в 820 тысяч гривен (фото,видео)
Высокопоставленного чиновника разоблачили сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры
В Черкасской области на крупной взятке задержали полковника ГСЧС области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Полковник ГСНС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег", – рассказали в спецслужбе.
Фото: СБУ
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Фото: СБУ
Напомним, в Ровно майор полиции попался на крупной взятке. Инспектор по дорожному надзору требовал 500 долларов США за возвращение авто со штрафплощадки.
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