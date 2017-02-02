Полковника ГСЧС поймали на взятке в 820 тысяч гривен (фото,видео)

Сегодня, 18:47

Высокопоставленного чиновника разоблачили сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры


Видео: СБУ

В Черкасской области на крупной взятке задержали полковника ГСЧС области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полковник ГСНС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривен. Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег", – рассказали в спецслужбе. 

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Фото: СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: СБУ

Напомним, в Ровно майор полиции попался на крупной взятке. Инспектор по дорожному надзору требовал 500 долларов США за возвращение авто со штрафплощадки. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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