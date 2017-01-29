Попытка подкупа: На Кировоградщине задержан заместитель областного прокурора

Сегодня, 14:44

Зампрокурора Кировоградской области пытался подкупить коллегу из военной прокуратуры

Фото: Юрий Луценко в Facebook
Фото: Юрий Луценко в Facebook

Сотрудники Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали заместителя прокурора Кировоградской области за попытку подкупа своего коллеги из военной прокуратуры.

"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", – написал в своей странице в Фейсбук генпрокурор Украины Юрий Луценко в воскресенье.

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Подробностей задержания и обстоятельства произошедшего генпрокурор не сообщил.
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