Посетитель кинотеатра открыл стрельбу в Запорожье (фото)

В кинотеатре между двумя мужчинами завязалась драка со стрельбой; полицейские изъяли у подозреваемого пистолет

В Запорожье мужчина пришел в кинотеатр с пистолетом.

В результате конфликта двух мужчин в заведении произошла драка, которая закончилась выстрелом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Патрульные получили информацию о том, что в кинотеатре на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой. Быстро прибыв по адресу, инспекторы обнаружили пострадавшего – 30-летнего запорожца, который сообщил, что словесный конфликт с неизвестным ему человеком в зале кинотеатра перерос в драку, а закончился выстрелом. Пострадавший прямо указал на мужчину, который находился неподалеку, как на того, кто стрелял. В ходе поверхностного осмотра у этого гражданина обнаружили предмет, похожий на пистолет", – рассказали в патрульной полиции.

Фото: полиция

На место вызвали следственно-оперативную группу Александровского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, а также бригаду скорой, которая оказала помощь пострадавшему.

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