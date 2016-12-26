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Потасовка во время застолья: в массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7833/25_main.1482778049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/25_tn.1482778049.jpg Происшествия и криминал Правоохранители проводят досудебное расследование

Потасовка во время застолья: в массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек

Сегодня, 20:47

Правоохранители проводят досудебное расследование

В массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек, фото From-ua.com
В массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек, фото From-ua.com

В селе Деражне Костопольского района Ровенской области возле одного из развлекательных заведений произошла массовая драка со стрельбой, 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Ровенской области, около 2:00 ночи, 25 декабря, в полицию от жителя с.Деражного поступило сообщение о массовой драке со стрельбой.

По информации полиции, во время застолья потасовка произошла между жителями села Деражне Костопольского района Ровенской области и представители из села Цумань Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт, однако драка продолжилась на улице.

"Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате падения у автомобиля поломал руку. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения", – сказано в сообщении.

По информации полиции, молодые люди приехали отдыхать из Волыни в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи.

"Это не первый случай, когда в этом селе начинается "пьяная" драка с участием жителей нашей и соседней с нами Волынской области. Поэтому мы обратились с ходатайством к председателю сельского совета села Деражне о вынесении на рассмотрение депутатов вопрос об ограничении режима работы развлекательного заведения", — отметил начальник Костопольского отдела полиции Николай Ловин.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех участников ночного инцидента. На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой "Терен-4".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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