Потасовка во время застолья: в массовой драке со стрельбой пострадали 11 человек

В селе Деражне Костопольского района Ровенской области возле одного из развлекательных заведений произошла массовая драка со стрельбой, 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Ровенской области, около 2:00 ночи, 25 декабря, в полицию от жителя с.Деражного поступило сообщение о массовой драке со стрельбой.

По информации полиции, во время застолья потасовка произошла между жителями села Деражне Костопольского района Ровенской области и представители из села Цумань Киверцовского района Волынской области. Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт, однако драка продолжилась на улице.

"Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате падения у автомобиля поломал руку. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия за помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения", – сказано в сообщении.

По информации полиции, молодые люди приехали отдыхать из Волыни в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи.

"Это не первый случай, когда в этом селе начинается "пьяная" драка с участием жителей нашей и соседней с нами Волынской области. Поэтому мы обратились с ходатайством к председателю сельского совета села Деражне о вынесении на рассмотрение депутатов вопрос об ограничении режима работы развлекательного заведения", — отметил начальник Костопольского отдела полиции Николай Ловин.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех участников ночного инцидента. На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой "Терен-4".