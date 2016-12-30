"Правая рука" Кернеса, известный журналист и главарь боевиков: самые громкие убийства 2016-го

Часть дел до сих пор не расследовано, а убийцы находятся на свободе. Среди жертв громких убийств: главарь боевиков, правонарушители, которые столкнулись с полицией и известный журналист

За прошедший год в Украине произошло несколько резонансных убийств. Прошлой зимой на харьковском кладбище застрелили бизнесмена, друга Геннадия Кернеса, Юрия Демента, летом в собственном автомобиле в результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет, а осенью в Донецке ликвидировали главаря боевиков Арсена Павлова. Сайт "Сегодня.ua" вспомнил самые громкие убийства 2016-го.

Известный журналист Павел Шеремет

Прощание с Шереметом. Фото: Данил Павлов

В самом сердце столицы 20 июля был убит известный журналист, ведущий "Радио Вести" и один из авторов "Украинской правды" (УП) Павел Шеремет. Машина с журналистом взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир. Автомобиль принадлежал собственнице УП Алене Притуле. Позже в сети появилось видео, на котором видно, как несколько человек недалеко от дома ведущего устанавливают на дно машины неизвестный предмет, предположительно – взрывное устройство.

"Расчет был точный и грамотный. Взрывчатки было заложено ровно столько, чтобы хватило только для водителя и не поразило никого рядом. Если бы взрывная волна пошла вниз, ее бы существенно загасило в земле, но она пошла вверх и влево. Это была охота исключительно на жертву убийства", – говорят специалисты.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил мнение, что убийство Шеремета может быть частью большого плана, направленного на дестабилизацию ситуацию в стране. Нардеп Антон Геращенко озвучил версию о "российском следе", как сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, следствие рассматривает 6 версий причин убийства. На данный момент дело все еще находится на стадии расследования.

Днепропетровские "копы" Ольга Макаренко и Артем Кутушев

Убитые копы. Фото: sobitie.com.ua

Утром 25 сентября в Днепре возле автовокзала водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двоих полицейских. Стрелявший скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позднее в больнице скончалась раненная преступником патрульная Ольга Макаренко.

В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. Его задержали, но он своей вины не признает и говорит, что Пугачев – не его фамилия. Он пытался прооперироваться в больнице по поддельному паспорту, но из больницы о его местонахождении сообщили полицейским.

Главный редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что свидетельство о статусе участника боевых действий выдали Пугачеву 5 ноября 2015 года, хотя, согласно базе розыска проекта "Миротворец", он был объявлен в розыск Национальной полицией 2 октября 2015-го.

Советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября – Александр Пугачев – бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо".

"Правая рука" Кернеса Юрий Демент

Похороны Юрия Демента. Фото: nahnews.org

На одном из кладбищ в Харькове 26 февраля убили известного в местных кругах бизнесмена, соратника мэра Геннадия Кернеса Юрия Демента. Бизнесмен регулярно приезжал на кладбище на могилу своей мамы без охраны.

В полиции предполагают, что убийца это знал. Также появилась информация, что на теле погибшего обнаружили 14 пулевых ранений, две пули попали в голову, а в другой части кладбища обнаружили брошенный автомат, но официально в полиции этого не подтверждают.

51-летний Юрий Димент был непубличным человеком, при этом его называют близким другом Кернеса, в подтверждение чему есть много совместных фото на странице мэра в Instagram. К слову, после убийства Геннадий Кернес и нардеп Михаил Добкин приехали на место гибели Димента, но от комментариев отказались. "Он был богатым человеком, занимался разными направлениями бизнеса. У него остались жена и взрослая дочь", — поделился с нами один из депутатов облсовета, знакомый с Диментом 25 лет.

По данным госреестра, погибший владел несколькими зданиями в центре Харькова, в том числе на улице Сумской, являлся соучредителем бутиков и ювелирных магазинов. Также бизнесмен часто приезжал на заседания Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса, чтобы поддержать друга.

Эксперты усматривают в этом убийстве связь с покушением на мэра Геннадия Кернеса, которое произошло почти два года назад. А версии произошедшего, по словам ветерана уголовного розыска Вячеслава Картавых, могут переплетаться: убийство из-за бизнеса и предупреждение мэру.

17-летний киевлянин Михаил Медведев

Фото: соцсети

В ночь на 7 февраля киевская патрульная полиция во время погони застрелила пассажира "БМВ" Михаила Медведева. Молодой человек не дожил до своего 18-летия 10 дней. За рулем иномарки находился 24-летний Ростислав Хропачевский, выпивший парень ехал со скорость 190 километров в час и 40 минут пытался скрыться от правоохранителей. Лихач не пострадал.

Погоня, во время которой полиция открыла огонь, продолжалась на территории четырех районов города: Соломенского, Шевченковского, Святошинского и Голосеевского. "Поскольку автомобиль создавал серьезную угрозу для жизни граждан, патрульные, руководствуясь ст. 46 закона Украины про Нацполицию открыли огонь, чтобы остановить авто. Стреляли по колесам. Водитель не отреагировал", – заявили в патрульной полиции.

В авто в небольшом количестве была обнаружена мариухана. Полицейский Сергей Олейник стал фигурантом дела об убийстве, своей вины он не признает, однако прокуратура обвинила его в убийстве. Решения суда на данный момент нет.

Забитый до смерти Александр Цукерман

Алла Цукерман и ее убитый супруг Александр. Фото: vk.com

В пгт Кривое Озеро Николаевской области 24 августа полицейские заковали в наручники, избили, а после застрелили местного жителя Александра Цукермана.

Жена погибшего рассказывает, что ночью муж позвонил ей и попросил вызвать такси, чтобы приехать домой. Погибший был пьян. Женщина вызвала такси. По ее словам непонятно, почему возник конфликт между погибшим и таксистом, но женщина испугалась и спряталась в доме.

Как рассказала мать убитого, ее невестка вызвала полицию для того, чтобы правоохранители повлияли на ее мужа, и она смогла выйти с ребенком из дома и пойти спать в дом свекрови, которая живет по соседству. Пока ехала полиция, мужчина успокоился и лег спать в собственном авто, которое стояло во дворе его дома. Мужчина не закрыл авто, поэтому, когда на вызов прибыли полицейские (шесть сотрудников), то зайдя во двор, они легко вытащили его из машины и потащили на улицу. "Били ногами, кулаками, дубинками, становились на шею... Он садился, голову опустил вниз, хрипел, просил его не бить", – рассказала мать.

На тот момент глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что увольняет весь руководящий состав управления полиции Николаевской области. Кроме того она добавила, что уже подписала приказ о расформировании всего отделения полиции в Кривом Озере.

После этого жители поселка едва не совершили самосуд над шестью полицейскими. В связи с инцидентом прокуратура области начала досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Кривоозерского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области по ч. 3 ст. 365 УКУкраины.

Тело потерпевшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что скончавшегося избивали и в него стреляли из травматического оружия. Позже народный депутат из фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в распоряжении следствия пока нет оружия, из которого полицейский стрелял в мужчину при задержании в пгт Кривое Озеро, однако установлено, что коп застрелил подозреваемого не из табельного оружия.

Главарь боевиков Арсен Павлов ("Моторолла")

"Моторола". Фото: РБК

16 октября в лифте дома в Донецке сработало самодельное взрывное устройство. В результате был убит один из главарей боевиков Арсен Павлов, более известный как "Моторола". В Украине его обвиняют в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.

В так называемой "ДНР" возложили ответственность за устранение боевика на "украинскую диверсионную группу". В то же время спикер украинского МВД Артем Шевченко предположил, что Павлова уничтожили его же "подельники". В июне о неудачном покушении на "Моторолу" сообщил главарь т.н. "ДНР" Александр Захарченко. У СБУ есть показания свидетелей, что Павлов сам расстреливал пленных украинских военных "только за то, что они были танкистами и артиллеристами".

В Донецке могилу боевика "Моторолы" охраняют вооруженные люди. Об этом "Сегодня.ua" рассказали местные жители, которые недавно посещали кладбище. "Мы ходили на могилу к родственникам и ради интереса решили пройтись недалеко от места, где похоронили "Моторолу". Оно как бы не на территории кладбища, а через дорогу – там еще есть свежие могилы, где хоронят "днровцев". Как оказалось, его могилу охраняют двое спецназовцев в полной боевой разгрузке с "калашами". Кто бы мог подумать, что и после смерти он будет бояться покушения. Видимо, есть еще люди, которые хотят выразить ему свою "любовь", – подчеркнул местный житель Михаил.