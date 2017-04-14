Привезли с фронта: СБУ поймала торговцев боеприпасами в Черниговской области

Сегодня, 03:26

Правоохранители изъяли большое количество холодной оружия, более 800 патронов разного калибра, две гранаты Ф-1 с запалами и почти три килограмма пороха


Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ

Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ

Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ

Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ

В Прилуках Черниговской области правоохранители задержали двух торговцев боеприпасами. Об этом информирует Служба безопасности Украины

Часть средств поражения сообщники привезли из зоны военной операции на Донбассе, другую – нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.

Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм. "Во время обысков в местах проживания торговцев, сотрудники СБ Украины изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более 800 патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберного пулемета, пистолетов Макарова и ТТ, большое количество холодной оружия", – рассказали в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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