Привезли с фронта: СБУ поймала торговцев боеприпасами в Черниговской области
Правоохранители изъяли большое количество холодной оружия, более 800 патронов разного калибра, две гранаты Ф-1 с запалами и почти три килограмма пороха
Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ
Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ
Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ
Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов. Фото: СБУ
В Прилуках Черниговской области правоохранители задержали двух торговцев боеприпасами. Об этом информирует Служба безопасности Украины.
Часть средств поражения сообщники привезли из зоны военной операции на Донбассе, другую – нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.
Одного из злоумышленников задержали при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм. "Во время обысков в местах проживания торговцев, сотрудники СБ Украины изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более 800 патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберного пулемета, пистолетов Макарова и ТТ, большое количество холодной оружия", – рассказали в спецслужбе.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Вы сейчас просматриваете новость "Привезли с фронта: СБУ поймала торговцев боеприпасами в Черниговской области ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии