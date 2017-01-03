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Прокуратура разоружила Пашинского http://www.segodnya.ua/img/article/7853/67_main.1483452126.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/67_tn.1483452126.jpg Происшествия и криминал Направлен запрос для подтверждения выдачи Пашинскому пистолета  "Глок-19", из которого он стрелял

Прокуратура разоружила Пашинского

Сегодня, 16:00

Направлен запрос для подтверждения выдачи Пашинскому пистолета  "Глок-19", из которого он стрелял

Сергей Пашинский. Фото: Facebook
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Прокуратура изъяла у нардепа Сергея Пашинского пистолет  "Глок-19" с патронами, из которого он стрелял в местного жителя 31 декабря в Киевской области.

Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов в эфире "112".

"На оружие было разрешение, соответственно, оно было изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружию. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждение разрешений", – заявил Чибисов.

Также прокурор сообщил, что пока речь идет о предварительной квалификации дела.

"Это предварительная квалификация, она была определена органом, который начал расследовать это дело. Мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действия каждого из лиц, мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступлений", – заявил Чибисов.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
прокуратура, стрельба, пистолет, пашинский

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Источник:

112.ua

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