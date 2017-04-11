Пьяная англичанка с маленьким ребенком устроила ДТП со взлетом

Вчера, 18:36

Машина взлетела в воздух и приземлилась на крышу после столкновения с отбойником


Машина пьяной англичанки взлетела в воздух и перевернулась после столкновения с отбойником, при этом на заднем сидении был ее полуторагодовалый сын. Страшное ДТП попало в объектив видеорегистратора.

Авария, которая чуть не унесла жизни 32-летней матери и сына, произошла 12 декабря минувшего года. Таня Чикватура из Ковентри пила всю ночь, но с утра спокойно села за руль. Своего полуторагодовалого сына пьяная женщина посадила на заднее сидение.

На кадрах видно, что англичанка исполнила поистине каскадерский трюк — ее автомобиль сначала на скорости обогнал грузовик с регистратором по "встрече", а потом взлетел на четыре метра, врезавшись в ограждение развязки. Машина снесла дерево и приземлилась на крышу.
 
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