Пьяный нацгвардеец жестоко избил охранника собора в Сумах

За нанесение тяжких телесных повреждений военнослужащий проведет за решеткой шесть лет

В Сумах осудили военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии Украины. Мужчину признали виновным в избиении охранника местного храма и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В октябре 2016 военнослужащий, находясь в отпуске, на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора города Сумы, в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с охранником указанного собора и нанес ему несколько ударов в голову неустановленным предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, солдат нанес охраннику закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы. Кроме того, военнослужащий незаконно приобрел и носил при себе холодное оружие – нож Glock FM81", – сообщают правоохранители.

Суд признал военного виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорил к лишению свободы.

Напомним, ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы военнослужащего – начальника вещевого хранилища хозяйственного взвода роты боевого и материально-технического обеспечения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, который нанес ущерб воинской части на общую сумму 78 тыс. грн.