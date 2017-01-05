Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Пьяный нацгвардеец жестоко избил охранника собора в Сумах http://www.segodnya.ua/img/article/7857/7_main.1483606308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/7_tn.1483606308.jpg Происшествия и криминал За нанесение тяжких телесных повреждений военнослужащий проведет за решеткой шесть лет 

Пьяный нацгвардеец жестоко избил охранника собора в Сумах

Сегодня, 05:07

За нанесение тяжких телесных повреждений военнослужащий проведет за решеткой шесть лет 

Мужчину признали виновным в избиении охранника. Фото с сайта Placeit Blog
Мужчину признали виновным в избиении охранника. Фото с сайта Placeit Blog

В Сумах осудили военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии Украины. Мужчину признали виновным в избиении охранника местного храма и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В октябре 2016 военнослужащий, находясь в отпуске, на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора города Сумы, в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с охранником указанного собора и нанес ему несколько ударов в голову неустановленным предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, солдат нанес охраннику закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы. Кроме того, военнослужащий незаконно приобрел и носил при себе холодное оружие – нож Glock FM81", – сообщают правоохранители.

Суд признал военного виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорил к лишению свободы.

Напомним, ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы военнослужащего – начальника вещевого хранилища хозяйственного взвода роты боевого и материально-технического обеспечения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, который нанес ущерб воинской части на общую сумму 78 тыс. грн.

 
суд, мужчины, пьяный, солдат, сумы, наказание, избил, охранник, нацгвардия, военнослужащий

Вы сейчас просматриваете новость "Пьяный нацгвардеец жестоко избил охранника собора в Сумах". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

Боевики атаковали ВСУ по всем направлениям: есть раненый

Вчера, 09:27

На Донбассе противник вел огонь из БМП, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия

Политика

Новый орган будет увольнять судей и отправлять их в командировки

Как Высший совет правосудия изменит жизни судей

Вчера, 08:25

Создан ключевой орган судебной реформы. Эксперты: зависимость от политики все равно останется

Политика

Александр Ефремов, фото daily.rbc.ua

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова

4 Января, 21:18

Его обвиняют в госизмене, организации захвата зданий и содействии "ЛНР"

Украина

Взрыв в сумской многоэтажке устроил больной шизофренией мужчина

4 Января, 17:31

Жителей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом обустроили пункт обогрева

Происшествия

В Киеве поймали двух торговцев фальшивой валютой: мужчины продавали 20 тысяч "липовых" долларов

4 Января, 12:38

Дело фальшивомонетчиков передали в суд для рассмотрения по существу

Происшествия и криминал

В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие

4 Января, 09:59

Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.