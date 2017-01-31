Пьяный россиянин устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет (видео)

Сегодня, 11:30

Один пассажиров рейса Лондон — Бангкок снял на камеру мобильного телефона, как успокаивали дебошира 


Пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет.

Как уточняет портал AviationFigure, хулиган нарушил порядок во время рейса из лондонского аэропорта Хитроу в воздушную гавань Бангкока Суварнабхуми. Мужчина ударил в спину британского туриста Саймона Джонсона, стоявшего в очереди, и начал толкать его, пытаясь попасть в уборную. "Он был большим, очень пьяным и очень агрессивным. Это было весьма страшно", — вспоминает Джонсон.

В итоге 47-летний турист и девять других пассажиров обездвижили буйного путешественника, а бортпроводники связали его. По прибытии в Бангкок нарушителя передали местной полиции.

 
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