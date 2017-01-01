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Пьяный водитель из Украины убил двух девушек в Польше http://www.segodnya.ua/img/article/7850/91_main.1483282148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/91_tn.1483282148.jpg Происшествия и криминал Девушки подросткового возраста скончались на месте

Пьяный водитель из Украины убил двух девушек в Польше

Вчера, 16:49

Девушки подросткового возраста скончались на месте

Украинец совершил смертельный наезд на пешеходов в Польше. Фото: Польское радио
Украинец совершил смертельный наезд на пешеходов в Польше. Фото: Польское радио

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

Девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио со ссылкой на журналиста Радио Вроцлав.

"30-летний водитель из Украины за несколько минут перед наступлением Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал внедорожником Джип, съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", – сообщает журналист.

Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Правоохранители сообщили, что водитель Джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", – сообщает Польское радио.
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