Пятилетний мальчик убежал от мамы и отправился в путешествие по Украине

Ребенок несколько раз пересаживался на другие маршрутки. Нашли мальчика в 100 километрах от дома

В Сумской области пятилетний мальчик в одиночку отправился в путешествие. Сказал маме, что идет выпускать кур из сарая, а сам сбежал. Прошел два километра до трассы. Там сел на рейсовый автобус. Потом еще несколько раз пересаживался на другие маршрутки.

Обратил внимание на молодого пассажира только водитель автобуса в Черниговской области. В то время малыш уже был в 100 километрах от дома. Мужчина вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что ребенок из соседнего региона, и его уже несколько часов ищут родные.

"Он рассказал, что ехал в г. Новгород-Северский для того, чтобы приобрести мобильный телефон. Каким образом он попал туда уже никому не известно", – сообщил начальник сектора превенции Новгород-Северского отдела полиции в Черниговской области Сергей Хавлюк.