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Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт и употребление наркотиков (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/90_main.1484815392.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/90_tn.1484815392.jpg Происшествия и криминал Луценко заявил, что пару лет за решеткой поможет осознать задержанным невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"

Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт и употребление наркотиков (фото)

Сегодня, 10:43

Луценко заявил, что пару лет за решеткой поможет осознать задержанным невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"

Фото: Facebook / Юрий Луценко
Фото: Facebook / Юрий Луценко

В Запорожской области разоблачили работников местной прокуратуры, которых обвиняют в торговле и употреблении наркотиков.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", – написал Юрий Луценко.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кропивницком разоблачили организованную преступную группу, состоящую из руководителей и оперативных сотрудников полиции. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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