Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт и употребление наркотиков (фото)
Луценко заявил, что пару лет за решеткой поможет осознать задержанным невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"
В Запорожской области разоблачили работников местной прокуратуры, которых обвиняют в торговле и употреблении наркотиков.
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", – написал Юрий Луценко.
Напомним, в ноябре прошлого года в Кропивницком разоблачили организованную преступную группу, состоящую из руководителей и оперативных сотрудников полиции.
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