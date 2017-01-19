Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт и употребление наркотиков (фото)

Луценко заявил, что пару лет за решеткой поможет осознать задержанным невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"

В Запорожской области разоблачили работников местной прокуратуры, которых обвиняют в торговле и употреблении наркотиков.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", – написал Юрий Луценко.

Напомним, в ноябре прошлого года в Кропивницком разоблачили организованную преступную группу, состоящую из руководителей и оперативных сотрудников полиции.