Разведка: Боевики несут серьезные потери

На оккупированной части Донбасса из-за взрыва гранаты погибли 4 боевика так называемой "ДНР".

Об этом сообщила 1 января пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Взрыв произошел в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (НОВОАЗОВСК) 1 армейского корпуса (АК) во время ссоры между офицерами и рядовыми. "Один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре боевика погибли (из них – одного офицера, еще двое ранены)", – говорится в сообщении

Напомним, 22 декабря на территорию РФ было вывезено около 40 тел российских военнослужащих из оккупированных населенных пунктов Горловка и Макеевка. Тела российских военных вывозились на автомобилях из состава так называемого "гуманитарного конвоя".