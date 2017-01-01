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Разведка: Боевики несут серьезные потери http://www.segodnya.ua/img/article/7850/72_main.1483274619.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/72_tn.1483274619.jpg Происшествия и криминал Четыре боевика бандформирования "ДНР" погибли на Донбассе    

Разведка: Боевики несут серьезные потери

Вчера, 14:43

Четыре боевика бандформирования "ДНР" погибли на Донбассе    

Боевики понесли потери. Фото: AFP
Боевики понесли потери. Фото: AFP

На  оккупированной части Донбасса из-за взрыва гранаты погибли 4 боевика так называемой "ДНР".

Об этом сообщила 1 января пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Взрыв произошел в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (НОВОАЗОВСК) 1 армейского корпуса (АК) во время ссоры между офицерами и рядовыми. "Один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре боевика погибли (из них – одного офицера, еще двое ранены)", – говорится в сообщении

Напомним, 22 декабря на территорию РФ было вывезено около 40 тел российских военнослужащих из оккупированных населенных пунктов Горловка и Макеевка. Тела российских военных вывозились на автомобилях из состава так называемого "гуманитарного конвоя".
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