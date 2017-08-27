Резонансное ДТП с участием сына нардепа Шуфрича: полиция раскрыла детали

Сегодня, 10:44

Для выяснения обстоятельств и механизма совершения ДТП будут проведены экспертизы 

Место происшествия. Фото: соцсети
Место происшествия. Фото: соцсети

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича, случившегося в субботу, 26 августа, в центре Киева, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что авария произошла 26 августа около 22:30 в Печерском районе Киева. Автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу. "По предварительной информации врачей, у пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что автомобиль не принадлежит водителю, а был взят в аренду, отметили в полиции.

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"Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что мужчина трезв. В то же время у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на арест-площадку.

Кроме того, информируют правоохранители, неподалеку от места происшествия установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном законодательством порядке. Для выяснения обстоятельств и механизма совершения ДТП будут проведены экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническая и фототехническая.
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