Российских военных обстреляли в Алеппо во время видеосвязи с Москвой (видео)

Российские военные в Алеппо не смогли провести доклад в Москву, поскольку во время видеоконференции по ним открыли огонь из пулеметов.



Двое военнослужащих пригибаясь от огня пытались оставаться на месте для доклада, пока из штаба им не скомандовали "В укрытие!"



