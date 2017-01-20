Российских военных обстреляли в Алеппо во время видеосвязи с Москвой (видео)
Пулеметный огонь помешал военнослужащим отчитаться об успехах в так называемый "Центр примирения сторон"
Российские военные в Алеппо не смогли провести доклад в Москву, поскольку во время видеоконференции по ним открыли огонь из пулеметов.
Двое военнослужащих пригибаясь от огня пытались оставаться на месте для доклада, пока из штаба им не скомандовали "В укрытие!"
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