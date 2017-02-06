СБУ: тролли в сети, работающие на Россию, пишут на украинском языке и призывают к новому Майдану

Сегодня, 13:42

Они используют в названии страницы слово "революция", красная нить" всех их постов в соцсетях — "все пропало"

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Украине действует 5—6 тысяч интернет-"троллей". Такие данные озвучили спецслужбы. 

По данным силовиков, в украинском сегменте соцсетей характерная черта виртуальных провокаторов — слово "революция". "Они используют в названии страницы слово "революция", активно пишут на украинском языке, призывают к новому Майдану.

"Красная нить" всех их постов в соцсетях — "все пропало в Украине", "срочно нужны перемены". Есть и те, кто делает то же самое, но на русском языке", — рассказали нам сотрудники спецслужбы. По их данным, такие "тролли" обычно работают по заказу из России. Если в их постах или действиях силовики заметят призывы к свержению госстроя, им будет грозить до трех лет тюрьмы с конфискацией.

Вместе с тем в СБУ за последнее время не раз рапортовали, что задержали администраторов интернет-сообществ, которые призывали к свержению конституционного строя. На днях один из них был задержан в Закарпатье. "Злоумышленник создал фейковые страницы в соцсетях и являлся администратором сообщества, где систематически, за российские деньги, размещал антиукраинские публикации и пропагандировал военную агрессию России на востоке Украины. У подозреваемого изъята техника. Открыто уголовное производство", — сообщил пресс-центр закарпатского управления этой спецслужбы.
интернет, сбу, революция, хакеры, соцсети, кибератака, информационная война, боты, тролли

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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