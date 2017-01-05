СБУ задержала россиянина, переправлявшего мигрантов через границу с помощью ФСБ РФ

Оперативники задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, задержание прошло в Краснопольском районе Сумской области.

"Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья", – сообщили в СБУ.

Оперативно-следственные действия продолжаются, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. (незаконная переправка лиц через госграницу, наказание – до семи лет заключения с конфискацией имущества).