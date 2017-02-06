Секс-рабство в Чернигове: мужчина "продавал" украинок в бордели Китая

Для оказания сексуальных услуг местный житель подыскивал девушек в интернете. Вербовщик за каждую девушку получал от своих китайских подельников 850 долларов

В аэропорту "Борисполь" задержали жителя Чернигова, который продавал украинок в сексуальное рабство.

Как сообщает пресс-служба полиции, для оказания сексуальных услуг в Китае мужчина подыскивал девушек через интернет, обещая зарплату в 5-7 тысяч долларов США. Кандидаток набирал из малообеспеченных и неблагополучных семей.

"Вербовка происходила через соцсети, где злоумышленник описал все выгоды "работы". Сам же вербовщик получал от своих китайских подельников за каждую переправленную девушку 850 долларов США. Перед отправкой девушка должна была сделать фотосессию, которая отправлялась в Китай. Если та сторона была довольна параметрами девушки, начиналось оформление визы", – рассказывают черниговские правоохранители.

Вербовщика задержали "на горячем" в аэропорту "Борисполь". У девушки на руках уже были билеты на авиарейс в Пекин. Также у полиции есть задокументирована информация о еще трех завербованных и готовых к переправке девушек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить реальное количество переправленных в бордели Поднебесной украинок.

Напомним, ранее в Херсоне разоблачили проституток, которые в город из Днепра, чтобы найти новых клиентов для секс-бизнеса.