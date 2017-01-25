Сепаратисты из Херсонской области загремели за решетку

Суд приговорил двух местных жителей к шести и шести с половиной годам заключения

В Херсонской области осудили двух жителей Новой Каховки. В 2014 году они распространяли печатные издания "Новороссия" с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей г. Новая Каховка, которые обвинялись по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины в том, что они в июне 2014 года, преследуя цель дестабилизации социально-политической ситуации в регионе, распространяли среди жителей города печатные издания "Новороссия" с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменению границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Обвиняемых приговорили к шести и шести с половиной годам лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить поклонника так называемой "ЛНР". Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).