Школьник попал под колеса автомобиля

В российской столице школьник стал причиной ДТП. На кадрах видно, что ребенок неожиданно выбежал прямо под колеса движущегося автомобиля. Он сильно ударился о капот и повредил лобовое стекло. Несмотря на сильный удар, мальчик сразу поднялся на ноги и даже попытался уйти с места ДТП.



Водитель, выложивший в сеть видео, утверждает, что школьнику 12 лет.

