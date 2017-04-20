Школьник попал под колеса автомобиля

Сегодня, 14:30

Несмотря на сильный удар, мальчик сразу поднялся на ноги и даже попытался убежать


В российской столице школьник стал причиной ДТП. На кадрах видно, что ребенок неожиданно выбежал прямо под колеса движущегося автомобиля. Он сильно ударился о капот и повредил лобовое стекло. Несмотря на сильный удар, мальчик сразу поднялся на ноги и даже попытался уйти с места ДТП.

Водитель, выложивший в сеть видео, утверждает, что школьнику 12 лет.
 
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