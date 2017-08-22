Ситуация на Донбассе обостряется

Боевики на протяжении дня 13 раз нарушили режим тишины на востоке Украины, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении под вражеский огонь попали украинские позиции вблизи шахты Бутовка и Авдеевки. А в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево под огнем в очередной раз оказались дома мирных жителей.

"На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого, что на Луганском направлении", – информирует штаб.

"Меньше всего обстрелов сегодня было на мариупольском направлении. Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановке и Марьинке", – уточняет ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Боевики понесли большие потери на Донбассе

В свою очередь председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что в результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка Донецкой области возникли пожары.

"Пророссийские наемники снова натворили беды: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернадского, Мануильского и Журавского) произошли пожары", – написал он в Facebook.

"Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне – еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел", – отметил Жебривский.

При этом он напомнил, что сегодня утром в Водяное Ясиноватского района горели 8 нежилых зданий и 3 сарая (в результате боевых действий или по другой причине – сейчас устанавливается). По его словам, в 11:21 пожарные расчеты прибыли туда, и только к 17:30 смогли потушить огонь.

"Из Марьинки также сообщают о том, что около 16 часов обстреливают окрестности, но жилые кварталы пока не пострадали", – добавил руководитель Донецкой областной ВГА.