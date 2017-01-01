Ситуация на Донбассе резко обострилась

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского

За минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия – у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой.