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Ситуация на Донбассе резко обострилась http://www.segodnya.ua/img/article/7850/25_main.1483255517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/25_tn.1483255517.jpg Происшествия и криминал На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 09:25

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского

Боевики продолжили обстрелы. Фото: AFP
Боевики продолжили обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия – у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой.
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