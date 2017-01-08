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Ситуация на Донбассе резко обострилась http://www.segodnya.ua/img/article/7862/75_main.1483859268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/75_tn.1483859268.jpg Происшествия и криминал На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики вели огонь по Водяному

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 09:07

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики вели огонь по Водяному

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP
Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Всего за минувшие сутки произошло 72 обстрела украинских позиций. Шестеро наших военнослужащих получили ранения. Такую информацию сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском – из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении – из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.
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