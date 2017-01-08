Ситуация на Донбассе резко обострилась

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики вели огонь по Водяному

Всего за минувшие сутки произошло 72 обстрела украинских позиций. Шестеро наших военнослужащих получили ранения. Такую информацию сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском – из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении – из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.