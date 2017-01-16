Ситуация на дорогах Украины: семь погибших и десятки пострадавших (инфографика)

По данным полиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Из-за непогоды на дорогах Украины зафиксирован повышенный уровень аварийности, кроме того, критической остается ситуация на западе страны.

В результате ДТП за минувшие сутки погибли семь человек и еще 62 – получили травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 62. Сегодня, 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях", – отмечают правоохранители.

В полиции также добавляют, что высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксировано во Львовской Хмельницкой Сумской и Николаевской областях.

Напомним, в результате столкновения легковушки и грузовика в Полтавской области погибли два человека.