Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Ситуация на дорогах Украины: семь погибших и десятки пострадавших (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/45_main.1484558154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/45_tn.1484558154.jpg Происшествия и криминал По данным полиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Ситуация на дорогах Украины: семь погибших и десятки пострадавших (инфографика)

Сегодня, 11:15

По данным полиции, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

За минувшие сутки погибли семь человек. Фото: pixabay.com
За минувшие сутки погибли семь человек. Фото: pixabay.com

Из-за непогоды на дорогах Украины зафиксирован повышенный уровень аварийности, кроме того, критической остается ситуация на западе страны.

В результате ДТП за минувшие сутки погибли семь человек и еще 62 – получили травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы – 62. Сегодня, 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях", – отмечают правоохранители.

pm13image002

В полиции также добавляют, что высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксировано во Львовской Хмельницкой Сумской и Николаевской областях.

Напомним, в результате столкновения легковушки и грузовика в Полтавской области погибли два человека. 
ДТП, дороги, рост, погибли, полиция, травмы, непогода, инфографика, ситуация, минувшие сутки, аварийность

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на дорогах Украины: семь погибших и десятки пострадавших (инфографика)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Карпатах лавины перекрывают дороги. Фото: ГСЧС

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Сегодня, 10:56

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения погоды  

Происшествия и криминал

Фото: соцсети

Кровавые разборки в Житомирской области: участников перестрелки разыскивают

Сегодня, 10:40

В регионе продолжается спецоперация полиции; кроме того, в усиленном режиме работают и патрульные Житомира

Бизнес

Деловые ожидания в Украине ухудшаются. Фото: Pixabay

Бизнес в Украине впадает в пессимизм

Сегодня, 09:53

Повысились инфляционные ожидания, а надежда на относительную стабильность гривни иссякла

Другие регионы

Жертвами разборок стали шесть человек. Фото: grim.com.ru

Кровавые разборки в Житомирской области: много раненых и убитый

Сегодня, 09:47

В полиции рассказали подробности инцидента

Происшествия

В Киеве в результате ДТП столб упал на проезжую часть и перекрыл движение

Сегодня, 08:37

В столб врезался ВАЗ с неопытным водителем

Происшествия

В Киеве "Опель" на скорости вылетел в столб

Сегодня, 08:26

У водителя сломаны ноги и ребра  

Украина

В конкурсе на главного копа участвуют 64 человека, из которых 18 действующих полицейских. Фото AFP

Кто заменит Деканоидзе

Сегодня, 08:05

На должность главы Национальной полиции претендуют замы министра, пенсионеры и домохозяйка

Происшествия и криминал

Аварийность на дорогах достигла критического уровня

Сегодня, 07:41

Морозы и снег блокируют автодороги, число аварий в пяти западных регионах выросло на 50%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.