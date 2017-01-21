Смертельное ДТП унесло жизнь молодого парня (фото)

Машина слетела с дороги на обочину и перевернулась. В авто находилось трое друзей

В Винницкой области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции, в Ямпольском районе погиб 18-летний парень. Машина, в которой находился погибший и еще двое его друзей слетела с дороги на обочину, где перевернулась.

Авария произошла на автодороге Могилев-Подольский – Ямполь около полуночи.

Фото: полиция

"22-летний водитель автомобиля Daewoo Tico не справился с управлением и съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров, где автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб 18-летний пассажир, житель города Ямполя. Водитель машины и еще один 21-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения", – рассказали в полиции.

Предварительно, все участники аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. У них отобраны образцы крови для проведения экспертизы.

Фото: полиция

Следственным отделом полиции начато уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал.