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Смертельное ДТП унесло жизнь молодого парня (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/72_main.1484926805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/72_tn.1484926805.jpg Происшествия и криминал Машина слетела с дороги на обочину и перевернулась. В авто находилось трое друзей

Смертельное ДТП унесло жизнь молодого парня (фото)

Сегодня, 03:15

Машина слетела с дороги на обочину и перевернулась. В авто находилось трое друзей

Автомобиль съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров. Фото: misto.kh.ua
Автомобиль съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров. Фото: misto.kh.ua

В Винницкой области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба полиции, в Ямпольском районе погиб 18-летний парень. Машина, в которой находился погибший и еще двое его друзей слетела с дороги на обочину, где перевернулась.

Авария произошла на автодороге Могилев-Подольский – Ямполь около полуночи.

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Фото: полиция

"22-летний водитель автомобиля Daewoo Tico не справился с управлением и съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров, где автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб 18-летний пассажир, житель города Ямполя. Водитель машины и еще один 21-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения", – рассказали в полиции.

Предварительно, все участники аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. У них отобраны образцы крови для проведения экспертизы.

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Фото: полиция

Следственным отделом полиции начато уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области водитель Mercedes влетел в "скорую" и сбежал.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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