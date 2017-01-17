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Смертельное ДТП в Херсонской области: водителя вырезали из разбитого авто http://www.segodnya.ua/img/article/7889/72_main.1484649444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/72_tn.1484649444.jpg Происшествия и криминал Произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса; в результате аварии три человека получили травмы, один погиб 

Смертельное ДТП в Херсонской области: водителя вырезали из разбитого авто

Сегодня, 19:25

Произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса; в результате аварии три человека получили травмы, один погиб 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Херсонской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Поло" и микроавтобус "Ивеко".

В результате ДТП погиб водитель легковушки, также пострадали водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Об этом говорится на сайте Херсонской ОГА.

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Фото: khoda.gov.ua

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса, которые сейчас находятся в травматологическом отделении больницы. Водителя легковой машины зажало в салоне и его изымали спасатели с помощью гидравлических ножниц и лома. К сожалению, 40-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", – отмечают в ОГА.

Напомним, ранее в центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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