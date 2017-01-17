Смертельное ДТП в Херсонской области: водителя вырезали из разбитого авто
Произошло лобовое столкновение легковушки и микроавтобуса; в результате аварии три человека получили травмы, один погиб
В Херсонской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Поло" и микроавтобус "Ивеко".
В результате ДТП погиб водитель легковушки, также пострадали водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Об этом говорится на сайте Херсонской ОГА.
Фото: khoda.gov.ua
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса, которые сейчас находятся в травматологическом отделении больницы. Водителя легковой машины зажало в салоне и его изымали спасатели с помощью гидравлических ножниц и лома. К сожалению, 40-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", – отмечают в ОГА.
Напомним, ранее в центре Николаева водитель фуры устроил ДТП и скрылся.
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