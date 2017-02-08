Смертельное ДТП в Николаеве: водитель погиб мгновенно, есть пострадавшие
Троих молодых людей госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести
В Николаеве произошло очередное смертельно ДТП.
Сегодня ночью, около 02:55, по улице Веселиновская автомобиль "ВАЗ-2108" протаранил опору линии электропередачи. Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, водитель 1995 г.р. погиб на месте, еще три человека получили травмы.
Фото: ГСЧС
В больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести доставили двух парней 1998 г.р. и 1992 г. р., а также девушку 1998 г.р.
Тело погибшего водителя оказалось заблокировано элементами разбитого авто. Его пришлось доставать спасателям с помощью специального оборудования.
Фото: ГСЧС
Напомним, вчера в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала. Кроме того, в авто также находились трое детей – мальчик 2011 г.р. и две девочки 2014 г.р. и 2012 г.р. Малышей госпитализировали в областную детскую больницу.
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