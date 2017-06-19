Страшное ДТП произошло в Черниговской области: есть жертвы

Два человека скончались в карете скорой помощи, еще трое пострадавших доставлены в больницу

Сегодня ночью в с. Льгов Черниговского района произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля "ВАЗ-21114" не справился с управлением, выехал на обочину дороги и столкнулся с придорожным деревом. Об этом сообщает Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

"В результате происшествия водитель автомобиля 1998 года рождения и пассажир автомобиля 2002 года рождения от полученных телесных повреждений скончались в карете скорой медицинской помощи. Два пассажира автомобиля, 2003 и 2004 годов рождения, госпитализированы в Черниговскую областную детскую больницу, а один пассажир 1997 года рождения госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской центральной районной больницы", – сообщили в ОГА.

Напомним, ранее под Одессой на Окружной дороге произошло серьезное ДТП – легковушка столкнулась с грузовиком, в результате чего обе машины сильно пострадали.