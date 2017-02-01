Стрельба и пятна крови на асфальте: в Николаеве пытались убить предпринимателя (фото,видео)

Сегодня, 16:45

У пострадавшего мужчины огнестрельное ранение головы, его доставили в больницу. Нападавшего разыскивают 


В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве произошло покушение на убийство предпринимателя. Фото: полиция

В Николаеве пытались убить местного предпринимателя.

Стрельба произошла сегодня, около 09:00, в центре города у д.№ 138 по улице Потемкинской. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия. С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направлены на экспертизу", – рассказали в полиции.

Видео: полиция

Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины "Законченное покушение на совершение умышленного убийство". Нападавшему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Стрелка разыскивают. 

Напомним, вчера, 25 января, на улице Академика Лазарян в Днепре грабители расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя. При этом нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему, и скрылись.

Известно, что ранее на мужчину уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы.

В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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