Стрельба произошла в Запорожье

Мужчина из пневматического оружия открыл огонь по автомобилю, повредив стекло в транспортном средстве

В Запорожье, во дворе дома на улице Ольги Кобылянской, произошла стрельба.

Правоохранителям поступил вызов, что неизвестные из пневматического оружия открыл огонь по автомобилю, повредив стекло в транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

"Прибыв на место, инспекторы встретили заявителя – он прямо указал на парня, который находился неподалеку, как на того, кто нанес материальный ущерб его транспортному средству. К тому же, внутри авто на данный момент находился малолетний ребенок. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили предмет, похожий на пистолет", – рассказали в полиции.

Фото: патрульная полиция

Парень объяснил, что это пневматическое оружие, из которого он стрелял по бутылкам ради развлечения. Как именно это привело к повреждению авто, он объяснить не смог.

Напомним, в Одессе возле рынка "Староконный" произошел конфликт со стрельбой, в результате которого был ранен человек.