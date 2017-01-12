Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Студентка вместе с подругами-подростками зарабатывала сексом http://www.segodnya.ua/img/article/7874/2_main.1484155290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/2_tn.1484155290.jpg Происшествия и криминал Час "работы" девушек стоил 500 гривен, клиентов девушки подыскивали через интернет, а частные встречи вели на территории мужчин

Студентка вместе с подругами-подростками зарабатывала сексом

Сегодня, 03:36

Час "работы" девушек стоил 500 гривен, клиентов девушки подыскивали через интернет, а частные встречи вели на территории мужчин

Фото: ednist.info
Фото: ednist.info

В Сумской области будут судить студентку третьего курса одного из высших учебных заведений за вовлечение двух своих несовершеннолетних подруг в занятие проституцией и сводничество.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Девушка, "оторвавшись" от родителей на учебу, решила немного подзаработать проституткой. И, поняв, что такой дополнительных доход кроме развлечений приносит еще и неплохие деньги, к секс-бизнесу решила приобщить двух своих несовершеннолетних подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату студенческого общежития, – отмечают правоохранители.

Час "работы" девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет на сайтах знакомств, после чего вели частные встречи на территории мужчин. Соседки подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем заработком, из-за чего и согласились на предложение своей подруги.

На несовершеннолетних девушек правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией.

В отношении 18-летней студентки следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.3 ст.302 "Создание или содержание мест разврата и сводничество" и по ч.3 ст. 303 "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией", которые уже направили в суд.

Студентке грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Напомним, в ноябре в Киеве разоблачили бордель, который работал под прикрытием стриптиз-клуба. 
суд, проститутки, бордель, девушки, студентки, сутенерство, сумская область, встречи

Вы сейчас просматриваете новость "Студентка вместе с подругами-подростками зарабатывала сексом ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Брейвик. Фото: AFP

Содержание Брейвика в тюрьме ежегодно обходится Норвегии в полмиллиона евро

Вчера, 16:30

Норвежский суд начал рассмотрение апелляции правительства на предыдущее судебное решение о том, что права Брейвика были нарушены

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Остановите планету, я сойду: "компромат России" на Трампа взбудоражил интернет

Вчера, 14:43

В сети активно обсуждают якобы доклад российских спецслужб о будущем президенте США

Украина

Суд оставил двух командиров "Беркута" под домашним арестом. Фото: AFP

Суд отказался менять меру пресечения для двух командиров "Беркута"

Вчера, 12:55

Дидюк и Антонов остаются под домашним арестом, а сторона потерпевших заявила судье отвод

Украина

Гройсман хочет изъять деньги в "копилку" государства. Фото: ru.golos.ua

Суд обязал вернуть итальянке миллион долларов, который она пыталась вывезти из Украины

Вчера, 12:43

Гройсман собирается проверить данное решение суда, так как считает, что деньги должны быть изъяты в пользу государства

Днепр

Мужчина бросил в здание суда бутылку с горючей смесью и скрылся. Фото: zhartun.me

В Кривом Роге психически больной поджег здание суда

10 Января, 19:09

Как рассказал мужчина, таким образом он хотел "поздравить" с Новым годом жителей района и работников суда, ведь 2017-й – год огненного петуха

Происшествия и криминал

Пьяная мать заперла 5-летнюю дочь в квартире с бойцовской собакой

10 Января, 17:13

Перепуганного ребенка полицейские доставили в детскую больницу; правоохранителям пришлось искать мать малышки несколько часов. Как оказалось, все это время женщина употребляла спиртные напитки в компании друзей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.