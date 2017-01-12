Студентка вместе с подругами-подростками зарабатывала сексом

В Сумской области будут судить студентку третьего курса одного из высших учебных заведений за вовлечение двух своих несовершеннолетних подруг в занятие проституцией и сводничество.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Девушка, "оторвавшись" от родителей на учебу, решила немного подзаработать проституткой. И, поняв, что такой дополнительных доход кроме развлечений приносит еще и неплохие деньги, к секс-бизнесу решила приобщить двух своих несовершеннолетних подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату студенческого общежития, – отмечают правоохранители.

Час "работы" девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет на сайтах знакомств, после чего вели частные встречи на территории мужчин. Соседки подозреваемой признаются, что работа проституток для них была больше развлечением, чем заработком, из-за чего и согласились на предложение своей подруги.

На несовершеннолетних девушек правоохранители составили административные протоколы за занятие проституцией.

В отношении 18-летней студентки следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.3 ст.302 "Создание или содержание мест разврата и сводничество" и по ч.3 ст. 303 "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией", которые уже направили в суд.

Студентке грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Напомним, в ноябре в Киеве разоблачили бордель, который работал под прикрытием стриптиз-клуба.