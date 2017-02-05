Суд освободил из-под стражи беркутовца", подозреваемого в расстрелах на Майдане

По словам Горбатюка, суд не счел достаточными основаниями для ареста риск побега, три инкриминируемых убийства и нападения на журналистов

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему сотруднику харьковского расформированного спецподразделения "Беркут" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

В.Гончаренко инкриминируют совершение преступлений против протестующих на Майдане и участие в организации нападения на журналистов 29 января 2015 года.

"Суд у нас имеет привычку оглашать резолютивную часть, а потом сидеть и думать, почему его освободили. А почему предыдущих освободили? Они считают, что он не должен быть под стражей, достаточно домашнего ареста. И все", – сказал С.Горбатюк в комментарии Hromadske.ua

По словам С.Горбатюка, суд не счел достаточными основаниями для ареста риск побега, три инкриминируемых убийства и нападения на журналистов.

"Генпрокуратура будет обжаловать это решение. Других вариантов нет", – отметил прокурор.