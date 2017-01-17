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Судья попался на взятке в Кропивницком (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/82_main.1484650346.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/82_tn.1484650346.jpg Происшествия и криминал Служителя Фемиды вместе с адвокатом подсудимого задержала на горячем Служба безопасности Украины

Судья попался на взятке в Кропивницком (фото)

Сегодня, 12:52

Служителя Фемиды вместе с адвокатом подсудимого задержала на горячем Служба безопасности Украины

Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

В Кропивницком на взятке погорел судья Кировоградского районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служитель Фемиды через посредника-адвоката требовал три тысячи долларов США за вынесение судебного решения по "условным" сроком наказания за производство наркотиков ранее осужденному", – отмечают правоохранители.  

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Фото: СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Судью и адвоката задержали при получении взятки.

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Фото: СБУ

Напомним, ранее правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который вымогал у представителя коммерческой структуры 16 тысяч долларов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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