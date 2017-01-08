Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Тело девушки с осколочным ранением обнаружили на автодороге возле Красногоровки http://www.segodnya.ua/img/article/7863/55_main.1483880350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/55_tn.1483880350.jpg Происшествия и криминал Сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги

Тело девушки с осколочным ранением обнаружили на автодороге возле Красногоровки

Сегодня, 14:59

Сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги

На Донбассе погибла девушка. Фото: Аброськин / Facebook
На Донбассе погибла девушка. Фото: Аброськин / Facebook

В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, полученным, вероятнее всего, в результате минометного обстрела боевиками так называемой "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса", – написал он.

640x480

Так, по словам Аброськина, сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка – Старомихайловка", однако только сегодня тело удалось вывезти.
Донбасс, труп, тело, девушки, ДНР, боевиков, Красногоровка, Аброськин

Вы сейчас просматриваете новость "Тело девушки с осколочным ранением обнаружили на автодороге возле Красногоровки ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Боевики продолжают бесчинства в отношении гражданского населения. Фото: AFP

Боевики на Рождество обстреляли оккупированный Харцызск: есть жертвы

Сегодня, 12:02

Командование оккупантов принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв

Донбасс

Украинские военные. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: два бойца получили ранения

Вчера, 09:45

На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров

Донбасс

Боевики активизировались. Фото: AFP

Миссия ОБСЕ представила отчет о ситуации на Донбассе

6 Января, 23:59

Большая часть нарушений перемирия фиксируется в районе Светлодарска и Дебальцево

Донбасс

На Донбассе сорвали теракт. Фото: Союз "Народная память"

Военные сорвали "водный" теракт на Донбассе

6 Января, 15:14

Специалисты обезвредили взрывные устройства в Луганской области

Донбасс

В Краматорске расследуют жуткое преступление. Фото: grim.ru

В Краматорске дворник обнаружила жуткую находку в куче мусора

6 Января, 11:55

Бесчеловечный поступок расследуют сотрудники полиции

Политика

Визит на передовую. Порошенко и Маккейн перед праздником поехали на Донбасс. Фото: president.gov.ua

Маккейн на Донбассе, СБУ взялась за Ле Пен, Нацбанк - за наличные: итоги первой новогодней недели

6 Января, 08:00

А в Праге эксгумировали останки украинского писателя-эмигранта Александра Олеся

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.