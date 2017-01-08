Тело девушки с осколочным ранением обнаружили на автодороге возле Красногоровки

Сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги

В Донецкой области на дороге обнаружили тело девушки с осколочным ранением ноги, полученным, вероятнее всего, в результате минометного обстрела боевиками так называемой "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Для боевиков "ДНР" нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса", – написал он.

Так, по словам Аброськина, сегодня утром военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка – Старомихайловка", однако только сегодня тело удалось вывезти.