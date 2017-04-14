Три огромных грузовика столкнулись на трассе Киев – Харьков

В результате ДТП 41-летний житель Запорожской области госпитализирован в реанимацию

В Полтавской области, на трассе Киев – Харьков, столкнулись сразу три грузовика.

ДТП произошло около 3 часов 13-го апреля. В результате аварии один из водителей – 41-летний житель Запорожской области – госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"47-летний водитель грузовика "Рено", житель Днепропетровской области, двигаясь в направлении Киева, совершил столкновение с припаркованным вблизи автозаправки грузовиком "Мерседес", за рулем которого был 41-летний водитель. После удара грузовик "Мерседес" столкнулся с рядом припаркованным грузовым автомобилем "Вольво" (под управлением 34-летнего жителя Киевской области)", – рассказали в полиции.

В результате аварии пострадал водитель "Мерседеса". Он находится в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Объезжая на дороге вблизи села Крупец Радивиловского района корову, водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с другим авто. Двое пассажиров погибли, водитель попал в реанимацию.