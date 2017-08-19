У начальника Генштаба ВСУ пытались взломать страницу в Fаcebook

Муженко в соцсети поздравил всех с Яблочным Спасом

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что неизвестные пытались взломать его станицу в Facebook.

"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем сообщаю о попытках неизвестных взломать мой профиль в ФБ. "Заклятые друзья", бросьте это дело, лучше сходите в Церковь", — написал Муженко на своей странице в Facebook в субботу.