У начальника Генштаба ВСУ пытались взломать страницу в Fаcebook

Вчера, 12:42

Муженко в соцсети поздравил всех с Яблочным Спасом

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua
Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что неизвестные пытались взломать его станицу в Facebook.

"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем сообщаю о попытках неизвестных взломать мой профиль в ФБ. "Заклятые друзья", бросьте это дело, лучше сходите в Церковь", — написал Муженко на своей странице в Facebook в субботу. 
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