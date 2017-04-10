Участницу скандальной драки подростков в Чернигове не исключили из университета – ректор

Вчера, 18:52

Сегодня в город приехал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба


Студентку Черниговского педагогического университета, которая поиздевалась над 14-летней школьницей, не исключили из вуза. И это несмотря на то, что она сама написала заявление.

Скандал в Чернигове поднялся после публикации записи драки. Девушки жестоко избивают свою жертву. Пострадавшая Полина Малоштан попала в больницу. Ее матери после огласки угрожали расправой.

"Заявление мной еще не подписано. Она хочет забрать (документы. – Ред.), но я хотел бы с ней пообщаться, услышать какие-то объяснения, почему это так произошло", – сказал ректор Черниговского педагогического университета Николай Носко.

Сегодня в Чернигов приехал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. На круглом столе обсудили варианты, как предотвратить подростковую жестокость.

Напомним, одна из девушек, которая избили школьницу в центре Чернигова, является студенткой первого курса Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко. Она учится на воспитателя детского сада.

После скандальной драки в деканате факультета начального обучения заявили, что поведение их студентки несовместимо со званием педагога-воспитателя. 
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Источник:

"Сегодня"

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