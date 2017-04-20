Удаление зуба с переломом челюсти: пациент судится с стоматологом

Сначала пациент предложил врачу компенсировать дорогостоящую операцию по устранению последствий ее "лечения", но получил отказ

Против стоматолога из Броваров (Киевская область) прокуратура завела уголовное производство – пациент мучался от боли почти две недели после того, как ему врач выбивала зуб долотом, сломав при этом челюсть.

В том, что она "перестаралась", стоматолог долго не признавалась. Сначала пациент предложил ей компенсировать дорогостоящую операцию по устранению последствий ее "лечения", но врач отказалась, и пациент подал в суд.

На заседания суда стоматолог не приходит, сославшись на болезнь – но, как выяснилось, болезнь не мешает ей принимать новых пациентов в частной клинике, находять на больничном по основному месту работы.