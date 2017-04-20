Удаление зуба с переломом челюсти: пациент судится с стоматологом

Сегодня, 05:15

Сначала пациент предложил врачу компенсировать дорогостоящую операцию по устранению последствий ее "лечения", но получил отказ


Против стоматолога из Броваров (Киевская область) прокуратура завела уголовное производство – пациент мучался от боли почти две недели после того, как ему врач выбивала зуб долотом, сломав при этом челюсть.

В том, что она "перестаралась", стоматолог долго не признавалась. Сначала пациент предложил ей компенсировать дорогостоящую операцию по устранению последствий ее "лечения", но врач отказалась, и пациент подал в суд.

На заседания суда стоматолог не приходит, сославшись на болезнь – но, как выяснилось, болезнь не мешает ей принимать новых пациентов в частной клинике, находять на больничном по основному месту работы.
суд, прокуратура, стоматолог, уголовное дело, болезнь, киевская, киевская область, пациент, удаление, стоматология, зуб, челюсть

Вы сейчас просматриваете новость "Удаление зуба с переломом челюсти: пациент судится с стоматологом". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Стоматологи предупреждают об опасности. Фото: gdcare.ru

Стоматологи составили список овощей, которые разрушают зубы

19 Февраля, 02:58

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель

Здоровье

Сегодня весь мир поздравляет людей, которые делают наши улыбки красивее. Фото: pixabay.com

9 февраля Украина отмечает День стоматолога: откуда взялся праздник и кого поздравлять

9 Февраля, 15:01

Чем стоматолог отличается от зубного врача и при чем к ним святая Аполлония

Запад

Львов утопает в горах мусора. Фото: InfoResist

Львову грозит вспышка инфекционных заболеваний и нашествие грызунов из-за мусора

25 Января, 13:53

В управлении здравоохранения предупреждают, что ситуация в городе ухудшится, когда потеплеет 

Наука и Технологии

Ученые проводили исследования несколько лет. Фото: AFP

Раскрыта тайна инкрустированного черепа миштеков

30 Ноября 2016, 15:11

В течение четырех лет артефакт изучали в лабораториях Парижа и Лейдена

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования