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Украинскую банду осудили в Бельгии за торговлю людьми – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7872/62_main.1484141600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/62_tn.1484141600.jpg Происшествия и криминал Группа из 15 преступников украинского происхождения попалась на прошлогоднем убийстве своего сообщника

Украинскую банду осудили в Бельгии за торговлю людьми – СМИ

Сегодня, 15:33

Группа из 15 преступников украинского происхождения попалась на прошлогоднем убийстве своего сообщника

В Бельгии &quot;накрыли&quot; украинскую банду. Фото: AFP
В Бельгии "накрыли" украинскую банду. Фото: AFP

Два лидера банды украинских торговцев людьми численностью в 15 человек были приговорены судом Гента к семи годам тюремного заключения и штрафу в более, чем 3 млн евро, остальные члены банды получили по четыре года тюремного срока. Об этом сообщает DeRedactie.be.

Сообщается, что банда организовала канал переправки людей из Украины через французский город Калле в Великобританию, при этом установлены факты переправки 542 людей за два года. По информации следствия, с каждой жертвы они брали по 3-4 тыс. евро, таким образом совокупный дохо банды составил 632 тыс. евро. 

Бельгийские следователи взялись а это дело после того, как в мае 2015 года на трассе Е17 был найден убитым литовский шофер. Как сообщается, член банды был убит на шоссе Е40, став жертвой внутренних разборок.

В Антверпене и Ворсте следователи нашли пункты контрабандистов, где они прятали своих жертв, которых привозили автобусами из Польши.

Согласно сообщению, у обвиняемых были найдены 13 польских паспортов. Позже в ходе опысков были обнаружены еще три сотни польских, литовских, эстонских и чешских удостоверений личности. После прибылия в Англию переправленные украинцы должны были сдать полученные документы, что очень осложняет поиск тех, кто пострадал от торговли людьми.

Примечательо, что у банды был свой парикмахер, который делал людей более пожожими на фотографии в пдокументах, предоставляемых бандой.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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