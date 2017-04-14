Уничтожили взрывом: на острове в Черном море спасатели нашли сотни опасных снарядов

Опасные находки перевезли на полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва

На острове Березань и его побережье в Черном море спасатели нашли более 200 боеприпасов времен прошлых войн (артснарядов от 45 до 150 мм и подрывников).

Первый этап ежегодного обследования акватории Черного моря длился с 5 по 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

"Все находки перевезли на полигон Очаковского военного гарнизона и уничтожены путем контролируемого подрыва", – сообщили спасатели.

Видео: ГСЧС

Отмечается, что в акватории Черного моря остается немало взрывоопасных предметов времен прошлых войн. А иногда такие снаряды выбрасывает водой на берег, что подвергает опасности людей и животных.

Напомним, в прошлом году в Днепре пиротехники уничтожили авиационную бомбу весом 500 кг, которая находилась в экспозиции музея.