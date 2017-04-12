В Александрии арестовали насильника 16-летней девушки
Парня взяли под стражу на два месяца, ему грозит до 12 лет тюремного заключения
В Александрии Кировоградской области взяли под страду подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"По ходатайству Александрийской местной прокуратуры взят под стражу мужчина, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки. В частности, постановлением следственного судьи Александрийского горрайонного суда удовлетворено ходатайство прокурора и избрано подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – рассказали в прокуратуре.
Парню грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, преступление произошло в начале апреля. Пьяный парень надругался над жертвой, а потом отобрал у девушки мобильный телефон, кошелек и 100 гривен.
Вы сейчас просматриваете новость "В Александрии арестовали насильника 16-летней девушки". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии