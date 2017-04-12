В Александрии арестовали насильника 16-летней девушки

Сегодня, 03:14

Парня взяли под стражу на два месяца, ему грозит до 12 лет тюремного заключения 

Подозреваемого арестовали. Фото: pixabay.com
Подозреваемого арестовали. Фото: pixabay.com

В Александрии Кировоградской области взяли под страду подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"По ходатайству Александрийской местной прокуратуры взят под стражу мужчина, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки. В частности, постановлением следственного судьи Александрийского горрайонного суда удовлетворено ходатайство прокурора и избрано подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – рассказали в прокуратуре.

Парню грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, преступление произошло в начале апреля. Пьяный парень надругался над жертвой, а потом отобрал у девушки мобильный телефон, кошелек и 100 гривен.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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