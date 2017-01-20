В больнице Полтавы бросили младенца (фото)

Ребенка на столе возле одного из отделений обнаружили пациенты, рядом находился пакет с детскими вещами и игрушками

В детской больнице Полтавы нашли младенца.

Мальчика обнаружили пациенты. Ребенок лежал на столе возле одного из отделений, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Фото: полиция

Младенец был одет в зимний комбинезон, голубую футболку, зеленый свитер. Возле малыша находился пакет с детскими вещами и игрушками.

"Угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Правоохранители сейчас устанавливают личность родителей или других родственников ребенка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку", – добавляют правоохранители.

Фото: полиция

Напомним, ранее в Сумской области 21-летняя девушка сбежала из роддома через окно на первом этаже, оставив при этом своего новорожденного сына в палате.