В "Борисполе" поймали россиянина, которого искал Интерпол

Сегодня, 12:22

Мужчина находился в международном розыске с прошлого года

В &quot;Борисполе&quot; задержали мошенника. Фото: cfts.org.ua
В "Борисполе" задержали мошенника. Фото: cfts.org.ua

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"40-летний гражданин России находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество", — сообщили пограничники.

Уточняется, что россиянин прилетел авиарейсом "Стамбул-Киев.

Правоохранительные органы России разыскивали мужчину с 2016 года.

Ранее пограничники также обнаружили крупную партию украшений из серебра в поезде "Киев-Москва".
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