Стрельба в центре Николаева: ранен общественный активист

Сегодня в центре Николаева произошла стрельба, в результате которой получил огнестрельное ранение общественный активист.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в пресс-службе полиции Николаевкой области, однако пока официальных подробностей правоохранители не сообщают.

Стреляли в советника мэра города по вопросам транспортной инфраструктуры, главы общественной организации "Центр антикоррупционных расследований" Дениса Барашковского. Об этом на своей странице в соцсети написала журналист Татьяна Локацкая.

Место происшествия. Фото: Татьяна Локацкая / соцсети

Как пишет novosti-n.org, инцидент произошел около 8 утра в центре города, во дворе пятиэтажного дома по ул. Адмирала Макарова, 2, в котором живет Барашковский.

Денис Барашковский отвел ребенка в школу и возвращался домой. Возле подъезда его поджидали двое неизвестных: они брызнули в лицо из газового балончика, после чего дважды выстрелили практически в упор.

Барашковский получил огнестрельное ранение в руку и спину. В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает: он находится в БСМП (Больница скорой медицинской помощи) вместе с женой.

На месте происшествия правоохранители обнаружили две гильзы от травматического пистолета.

Издание отмечает, что Денис Барашковский – один из наиболее известных активистов в г. Николаеве. Он являлся организатором и участником множества различных акций — пикетов, митингов и так далее. Ранее Денис Барашковский привлекался к уголовной ответственности — был осужден за совершение тяжкого уголовного преступления. За содеянное он получил 10 лет лишения свободы.

Его брат Петр Барашковский был застрелен во дворе собственного дома вечером 10 февраля 2016 года. Убийца до сих пор не найден.