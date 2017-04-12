ФОТОФАКТ. В центре Винницы нашли гранату

Сегодня, 14:01

Взрывотехники обследовали опасный предмет. Он удален и направлен на экспертизу


Граната Ф-1 без запала. Фото: полиция

Граната Ф-1 без запала. Фото: полиция

Граната Ф-1 без запала. Фото: полиция

Граната Ф-1 без запала. Фото: полиция

Сегодня утром в Виннице на улице Коцюбинского нашли гранату Ф-1.

Взрывчатый боеприпас во дворе жилого дома нашла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Об опасной находке около 4 подъезда дома № 11 по улице Коцюбинского полицейским рассказала жительница этого же дома. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, патрульные и полицейские взрывотехнического отдела. Опасным предметом оказался корпус гранаты Ф-1 без запала. Верхнюю часть взрывателя без боевого запала нашли неподалеку", – отметили в полиции.

Граната изъята и направлена на экспертизу.

Напомним, в конце марта в школе № 36 Житомира нашли гранаты
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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