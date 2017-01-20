В центре Запорожья внедорожник протаранил авто инкассаторов (фото,видео)
От удара микроавтобус с инкассаторами перевернулся на бок, у автомобиля вмяло бампер, водитель внедорожника сбежал
В центре Запорожья инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.
Как сообщает forpost.media, ДТП произошло вчера около девяти часов вечера на улице Лермонтова.
От удара микроавтобус с инкассаторами перевернулся на бок, у автомобиля вмяло бампер. Пострадал водитель, его с переломами ребер доставили в 5-ю больницу.
Фото: forpost.media
Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили, что водитель внедорожника сбежал. Трех пассажиров Nissan доставили для прохождения теста на содержания алкоголя в крови. Один из пассажиров автомобиля также был доставлен в 5-ю больницу, сообщили изданию в патрульной полиции.
Фото: forpost.media
На месте аварии работали следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Запорожской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб мужчина. На 282 км автодороги Харьков – Симферополь три раза сбили одного и того же пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
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