В центре Запорожья внедорожник протаранил авто инкассаторов (фото,видео)

От удара микроавтобус с инкассаторами перевернулся на бок, у автомобиля вмяло бампер, водитель внедорожника сбежал

В центре Запорожья инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

Как сообщает forpost.media, ДТП произошло вчера около девяти часов вечера на улице Лермонтова.

От удара микроавтобус с инкассаторами перевернулся на бок, у автомобиля вмяло бампер. Пострадал водитель, его с переломами ребер доставили в 5-ю больницу.

Фото: forpost.media

Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили, что водитель внедорожника сбежал. Трех пассажиров Nissan доставили для прохождения теста на содержания алкоголя в крови. Один из пассажиров автомобиля также был доставлен в 5-ю больницу, сообщили изданию в патрульной полиции.

Фото: forpost.media

На месте аварии работали следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Запорожской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб мужчина. На 282 км автодороги Харьков – Симферополь три раза сбили одного и того же пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.