В Черкассах малыш плакал и звал пьяного отца, лежащего в сугробе
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах
В Черкассах пьяный мужчина забыл о своем маленьком сыне. Двухлетний мальчик сидел в коляске на улице, сильно плакал и звал своего отца, когда тот лежал неподалеку в снежном сугробе.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасс.
"Патрульные заметили коляску на улице Смелянской. Рядом никого из взрослых не было. Инспекторы остановили служебный автомобиль и подошли поближе. 2-летний мальчик сидел в коляске и сильно плакал. Он звал своего отца, а тот лежал неподалеку в снежном сугробе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах, когда его пытались поднять. Патрульные забрали ребенка в автомобиль и с телефона отца сообщили родным о том, что произошло", – рассказали в полиции.
Фото: патрульная полиция
Малыша передали в руки брату мужчины.
Напомним, ранее в Сумской области молодая мать сбежала из роддома через окно, бросив здорового малыша в палате.
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