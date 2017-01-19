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В Черкассах малыш плакал и звал пьяного отца, лежащего в сугробе http://www.segodnya.ua/img/article/7893/43_main.1484734147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/43_tn.1484734147.jpg Происшествия и криминал Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах

В Черкассах малыш плакал и звал пьяного отца, лежащего в сугробе

Сегодня, 03:15

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Черкассах пьяный мужчина забыл о своем маленьком сыне. Двухлетний мальчик сидел в коляске на улице, сильно плакал и звал своего отца, когда тот лежал неподалеку в снежном сугробе.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасс.

"Патрульные заметили коляску на улице Смелянской. Рядом никого из взрослых не было. Инспекторы остановили служебный автомобиль и подошли поближе. 2-летний мальчик сидел в коляске и сильно плакал. Он звал своего отца, а тот лежал неподалеку в снежном сугробе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах, когда его пытались поднять. Патрульные забрали ребенка в автомобиль и с телефона отца сообщили родным о том, что произошло", – рассказали в полиции.

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Фото: патрульная полиция

Малыша передали в руки брату мужчины.

Напомним, ранее в Сумской области молодая мать сбежала из роддома через окно, бросив здорового малыша в палате. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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