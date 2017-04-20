В Черкассах у больной ДЦП девочки украли реабилитационный костюм

В Черкассах грабители украли реабилитационный костюм девочки, больной ДЦП (детский церебральный паралич).

Мать ребенка просит помочь ей вернуть украденное, сообщает в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк.

"В Черкассах, в ночь с 17 на 18 апреля неизвестные путем взлома проникли внутрь машины и совершили кражу. Машина стояла у подъезда дома по адресу бул. Шевченко 367. Грабители украли немало детских вещей и специальный реабилитационный костюм для детей с ДЦП "АТЛАНТ". Этот костюм очень нужен для дочери потерпевшей, поскольку ребенок болеет ДЦП. Потерпевшая обращается ко всем неравнодушных жителей города о помощи", – написала Зоя Вовк.

Фото: патрульная полиция